Android: así no te espiarán más, esta app te avisa cuando otra aplicación está usando la cámara o el micrófono

Gracias a una interesante aplicación de Android, podrías evitar que otras aplicaciones te espíen usando tu micrófono y tu cámara.

Sabemos que la privacidad en Android es algo de vital importancia pues no podemos evitar sentirnos vulnerables cuando nos sale publicidad en Google de algo que hablamos sin tener nada activado.

Es por eso que una app decidió llegar para ayudarte a no tener problemas con otras apps que te pueden robar la información.

Un par de avisos importantes

Algunas apps te piden tener acceso a tu micrófono y a tu cámara, pero no te especifican los momentos en que estas los activan. Y aunque es obvio que hay apps como Instagram que requieren de este acceso para publicar videos, hay algunas que no parece que tenga sentido que lo hagan.

Para ayudarte a saber cuando una app está usando tu cámara o tu micrófono, la app llamada Access Dots te muestra puntos de colores que te indican si una app está usando y ya sea tu cámara o mic o los dos.

Esta aplicación es totalmente gratuita y la puedes encontrar en la Play Store en este enlace.

Así es como sabremos cuando una app nos este espiando en el momento que menos lo esperamos y decidir si queremos continuar usandola o si es mejor desinstalarla por completo de nuestro equipo.

Ten en cuenta que puede no funcionar en algunos equipos, pero al parecer esto se continúa mejorando con el tiempo. Así que si no te sirve, tal vez solo sea cuestión de esperar. No sabemos exactamente cuales son los equipos que no funcionan pero la mejor manera de saberlo es literalmente descargandola y probando por tu cuenta.

Sinceramente es muy bueno tener esta app instalada, pues te puedes sorprender de cuales aplicaciones deciden activar tu cámara sin tu permiso en momentos que menos te lo esperas. No sé ustedes pero creo que hoy en día, tener algo así es muy necesario para todos.