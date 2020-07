Amazon estrena un carrito de compra inteligente que elimina el uso de cajeros

Su nombre es el Dash Cart: por primera vez, este carrito de compra inteligente será utilizado en un supermercado de Amazon en Los Angeles.

Tomar una herramienta común, como lo puede ser un carrito de compra, y convertirlo en una novedad extraordinaria. Lo logró Amazon, al crear el Dash Cart: es un carro inteligente que elimina el uso de cajeros.

Lo estrenará en su supermercado en Woodland Hills, Los Angeles, y la idea es hacer más fácil la compra. Sobre todo en tiempos como los actuales, donde se busca el menor contacto para evitar el coronavirus.

Explica The Verge que mientras se vaya comprando, los productos son chequeados en el carrito.

La tienda en Woodland Hills no es un Amazon Go, por lo que no cuenta con sensores o equipamiento para detectar los productos. Solo el carrito de compra inteligente.

Así funciona el carrito de compra inteligente de Amazon

El Dash Cart se vincula con tu cuenta de Amazon mientras vas ingresando los objetos que quieres llevar.

De acuerdo con The Verge, el carrito de compra inteligente pesará los productos, y en la pantalla se irán reflejando los precios.

Solo dos bolsas de mercado, es el equivalente que podrá recibir el Dash Cart. Hasta ahora, solo se prevé utilizarse en el supermercado Amazon de Woodland Hills. ¿Lo llegaremos a ver en algún momento en nuestras latitudes?