Youtube: Existe un truco para evitar la publicidad sin necesidad de descargar una aplicación

La publicidad en Youtube se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos usuarios que desean ver sus videos en paz, sin tantas interrupciones correspondiente a promociones o materiales audiovisuales que no corresponden a lo que se elige ver.

Es por eso que programadores han desarrollado aplicaciones para bloquear ese tipo de Ads invasivos dentro de la plataforma de videos.

Sin embargo, existe otro truco que le puede funcionar a los usuarios que no tiene el navegador Chrome en sus ordenadores o que desean desde su dispositivo móvil disfrutar de los vídeos de YouTube sin publicidad.

Un usuario de la red social Reddit descubrió que para evitar la publicidad invasiva de Youtube, se debe colocar un punto después del ".com", es decir, si una URL es "Youtube.com/", la persona debe cambiarlo a "Youtube.com./".

You can bypass youtube ads by adding a dot after the domain – https://t.co/r3Rd7bWi19 pic.twitter.com/qzxeqcn831

— xem 🔵‏ (@MaximeEuziere) June 15, 2020