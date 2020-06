Flashback de Mundo Bizarro: ¿conoces la canción más corta de la historia?

Recordamos a la canción más corta de la historia, aunque si te gusta el metal, probablemente ya la conozcas.

Si te gusta la música, probablemente sepas cuál es la canción más corta de la historia, y si te gusta el metal, ya lo estamos dando por hecho. En un nuevo -y metalero- Flashback de Mundo Bizarro, recordamos el tema 'You Suffer' de la banda británica Napalm Death.

El single, que aparece en su álbum debut Scum de 1987, dura sólo 1,316 segundos, lo cual lo convierte instantáneamente en la canción más corta de la que se tenga registro en la historia.

Sorprendentemente, a pesar de su duración, el track tiene espacio suficiente como para incluir un par de palabras: el texto oficial de la banda es "You suffer, but why?", obviamente con voces guturales que escaso favor le hacen a la completa comprensión de la frase.

Según sus autores, la canción es sólo una gran broma, ¿pero es tan así? Todo esto y más te lo contamos en un nuevo episodio de Mundo Bizarro.

Puedes seguir a Mundo Bizarro en Facebook, Twitter e Instagram.