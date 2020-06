WhatsApp: los temas pueden darle un toque especial a tu app, así puedes instalarlos

Nuevos colores pueden ser agregados en los chats de conversación de la aplicación de mensajería instantánea más popular.

Personalizar los elementos gráficos de Whatsapp es posible gracias a los distintos mod desarrollados por varios programadores quienes potencian la aplicación de mensajería instantánea.

A veces pensamos que los colores que ofrece la plataforma perteneciente a Facebook no son suficiente, más allá de sus esfuerzo por ofrecer una nueva interfaz, como por ejemplo lo fue el modo oscuro en su momento.

Sin embargo, el usuario cuenta con varias opciones para personalizar las gráficas de Whatsapp instalando una versión de la app con varias libertades que seguramente te sorprenderán.

A continuación conozca como descargar una versión de Whatsapp donde se le agreguen temas de interfaz.

Paso a paso para descargar mod de Whatsapp

Lo primero que debe hacer el usuario es guardar una copia de seguridad de los archivos de Whatsapp. Esto se logra dirigiéndose a Ajuste> Chats> Copia de seguridad> Guardar .

. Luego de haber borrado la aplicación, entonces descarga el mod de Whatsapp en el siguiente enlace.

en el siguiente enlace. Al descargarlo te diriges a la carpeta de Archivos y ahí vas a descomprimir la carpeta de Whatsapp recientemente descargada.

y ahí vas a descomprimir la carpeta de Whatsapp recientemente descargada. Después tendrás que abrir la aplicación como normalmente se abre por primera vez Whatsapp oficial, ingresando un número telefónico, esperando un código para insertarlo y luego restaurar la data que previamente ya se había guardado.

Al tener está versión Whatsapp entonces puedes disfrutar de varios beneficios que está app no oficial ofrece y son:

Descargar temas

Descargar Estados

Modificar privacidad

Nuevos emoji

Fuentes de texto

entre otras cosas.

Para descargarle los temas dentro de la misma app te vas Ajustes y luego selecciona temas > Descarga temas y verás la variedad de opciones que está herramienta dispone.

Riesgos

Utilizar estás versiones puede entrar entre las violaciones de uso de la aplicación. Al menos así lo señala en su blog Whatsapp:

Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra “suspendida temporalmente” significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente.

Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad.