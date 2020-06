WhatsApp: ¿cómo quitar “en línea” en Android?

Es necesario descargar una app para quitar esta función de tu WhatsApp.

Unas de las características más populares de WhatsApp sin duda es el “en línea”, cuya función le permite a un usuario saber cuándo otro se encuentra conectado en la plataforma. Y aunque esta sea una función ancla de la aplicación, a algunos usuarios no les agrada del todo aparecer siempre “en línea”, por lo que prefieren ocultarlo para que nadie pueda saber si están o no conectados.

El “en línea” va de la mano también del “escribiendo…” y “grabando un audio…”, otras dos características que no a todos les agrada, pero existe un truco que ayuda a desaparecer estas funciones por completo, sin problemas y de manera sencilla.

Cómo quitar el “en línea” en Android

Para quitar de manera definitiva el “en línea” y demás funciones se necesita descargar la aplicación Flychat, la cual ocupa poco espacio y muestra poca publicidad a comparación de otras apps.

Flychat es bastante ligera, posee un interfaz muy simple y funciona incluso en la versión 9.0 de Android. Esta app además no abusa de tus permisos, pues lo único que pide es el permiso de superposición de pantalla.

No debes preocuparte ya que la aplicación no accesos a mensajes, número de teléfono, entre otras cosas, para que se pueda responder sin entrar a la aplicación. Esto permitirá que el usuario no aparezca “en línea” o “escribiendo…”, permitiendo también leer los mensajes tranquilamente sin que estos aparezcan en azul.