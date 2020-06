WhatsApp: ¿es posible crear un chat secreto dentro de la aplicación?

WhatsApp nos presenta siempre muchas opciones muy buenas pero si hablamos del chat secreto hay aún muchas dudas por resolver.

WhatsApp nos ofrece una gran cantidad de funciones que buscan ayudarnos a tener una experiencia mucho más agradable a la hora de usar la aplicación. Es por eso que cuando se habla de un chat secreto, todos prestamos atención pero ¿esto se puede hacer realmente?

Muchas funcionalidades

Para responder a la pregunta de arriba, WhatsApp realmente no ofrece la opción de un chat secreto, pues que solamente se puede acceder a los chats de manera normal y no hay opción para implementarlo.

Las únicas dos aplicaciones de mensajería que cuentan con un chat secreto son tanto Messenger como Telegram. Siendo la segunda aplicación la mejor en este caso.

Si vemos la mensajería secreta de Messenger, esta nos permite añadir a un contacto a un nuevo chat en donde, en teoría, Facebook no sabe lo que decimos ni lo se entera de lo que compartimos. Pero esta conversación básicamente se vuelve WhatsApp, en el sentido que termina siendo cifrado de un lado a otro.

Y si vas a usar una función especial para tener los mismos beneficios que en WhatsApp, entonces es mejor usar WhatsApp, realmente no hay mucha ciencia en esto.

Pero si lo que es buscas es privacidad total a la hora de comunicarte con alguien más, entonces Telegram es la mejor opción que hay en el mercado. Su chat secreto realmente es secreto en todos los sentidos. Si bien se puede ver en la aplicación, esta conversación no aparece en la versión web de Telegram, además de que puedes activar la autodestrucción de archivos y mensajes una vez que se envíen. Sumado a todo lo anterior, todo lo que compartas no se guardará en la memoria del celular y todo lo que digas no se guardará en ningún registro.

Pero una de las mejores funciones de esto es sin duda el hecho de que no se pueden tomar capturas de pantalla dentro de la conversación secreta, pues la aplicación las impide.