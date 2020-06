WhatsApp: estos memes del fallo técnico te harán reír a carcajadas

WhatsApp tiene un fallo que no te deja ver quien está conectado ni cuando fue su última hora de conexión, y es por eso que nosotros tenemos memes.

WhatsApp siempre nos sorprende con actualizaciones y novedades, pero cuando tiene errores que afectan a todos sus usuarios, nosotros somos quienes lo sorprenden a él con nuestra creatividad a la hora de hacer memes.

Una gran selección de memes

Los usuarios de Internet son especialmente creativos cuando se trata de burlarse de la realidad misma y no es para menos, pues el humor es algo que necesitamos ahora más que nunca.

Es por eso que cuando una app, la que sea, comienza a fallar, todo el mundo le hace memes, me incluyo. Y aquí les traemos la mejor selección de memes de WhatsApp que pudimos encontrar en redes sociales, especialmente en Twitter.

Y es que no hay nada mejor que hacer memes de los errores de alguien más, o incluso de los propios ¿por qué no?

Todos preocupados porque WhatsApp quitó el en línea pero tú estás tranquilo porque nisiquiera tienes quien te escriba pic.twitter.com/dYU4qNSYMt — Delta (@Delt__a) June 19, 2020

Levanten la mano quienes sean inmunes al fallo de WhatsApp 🤚 pic.twitter.com/6T17eDCi9P — Miguel Bravo (@ElDetectiveMike) June 19, 2020

Todos preocupados por que WhatsApp quito el en linea y no podrán ver cuando se conecte su pareja / yo sabiendo que a mi igual nadie me habla #WhatsApp pic.twitter.com/2btx3AVFyl — Js✞idk (@J_stidk) June 19, 2020

Toda tóxica emputada por no ver su última conexión / Al enterarse que es una falla de #WhatsApp pic.twitter.com/EY5ZcEcQil — Rei Kahis (@ReiKahis) June 19, 2020

Yo enterándome que #WhatsApp en realidad esta fallando después de haberle hecho un drama a mi novio por no ver su última conexión pic.twitter.com/JvFOsPhXC0 — Milton DT (@milton_dt) June 19, 2020

*Todos quejándose de la última conexión de #WhatsApp.*

Yo: ¿A ustedes les hablan? pic.twitter.com/9rt93zWYOi — Jafexis (@JafetAlexisSal1) June 19, 2020

Recuerda que el fallo básicamente no afecta a otra cosa que no sea mostrar cuando estamos conectados o la ultima vez que estuvimos activos. Así que no hay mucho de qué preocuparse en este asunto. Además, conociendo a WhatsApp, seguramente esto se solucionará de manera rápida y eficaz, pues no les conviene que la gente los vea fallar por mucho tiempo.

Por lo tanto hay que disfrutar de las ocurrencias que esto trajo y pasar un buen rato desde nuestras casas. Pues aún estamos lejos de regresar a las vidas que teníamos antes de que llegara la pandemia a nuestras vidas… espera, esto se está poniendo muy serio.

