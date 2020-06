WhatsApp: la app pude lucir como Facebook gracias a este truco

WhatsApp nos deja experimentar una gran cantidad de opciones de personalización, pero con este truco puedes cambiarlo todo.

WhatsApp básicamente tiene muchas limitaciones en cuanto a la manera en que podemos personalizar la aplicación. Y no es para menos, pues esto se hace básicamente en todas las aplicaciones, no siempre se puede cambiar de manera completa.

En esta ocasión veremos la manera en que podremos tener un WhatsApp que parece Facebook visualmente hablando.

Cambiando la manera en que vemos todo

Debes saberlo desde ahora: para lograr esto debes tener instalado un WhatsApp distinto, una versión no oficial. Así que si no estás de acuerdo con la instalación de software no oficial en tu teléfono, entonces nada te obliga a hacerlo. De lo contrario, si estás de acuerdo con esto y no te importa la instalación de un WhatsApp no oficial, entonces continua leyendo.

Para empezar, antes de bajar cualquier cosa es importante que realizar un respaldo de tu información en WhatsApp, en el caso de que no quieras perder nada, pues al momento de instalar la nueva app, podrías perderlo todo.

Una vez que lo hayas hecho, ahora deberás desinstalar la app de mensajería por completo.

Ahora si, con tu información respaldada y el WhatsApp oficial desinstalado, lo que harás a continuación será entrar a este enlace. Y ahí encontrarás un link de descarga de esta nueva aplicación de mensajería.

Una vez que la descargues en tu celular y ya esté instalada, podrás tener acceso a opciones de configuración que nunca se habían visto antes. Algunas solamente te permiten cambiar el color de la app, de los chats, la fuente y demás, pero lo que nos interesa se encuentra por defecto en la app, pues todo se muestra de una manera mucho más limpia y con las historia perfectamente implementadas en la parte superior de la pantalla.

Sin duda es una buena manera de darle una nueva apariencia fresca a tu teléfono y se ve como si fuera Facebook fusionado con WhatsApp.