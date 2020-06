Video: así se vivió el terremoto del 23 de junio en la CDMX, Puebla y otras ciudades

Durante la mañana de este 23 de junio de 2020 varios puntos de México, Guatemala, Salvador y Honduras se vieron impactados por un fuerte terremoto, capturad en video por múltiples usuarios en redes sociales.

La información preliminar apuntaba a un movimiento telúrico con epicentro en Oaxaca, México, con una magnitud de 7,1 grados. Pero la información oficial más reciente del Sismológico Nacional lo escala hasta los 7,5:

A pesar de que el origen se localizó al sur del país en realidad el movimiento del sismo fue más que perceptible en la capital del país, la Ciudad de México (CDMX).

De ahí justamente provienen la mayoría de los videos y testimonios capturados al momento, en donde se observa la magnitud del movimiento oscilatorio.

A continuación presentamos un recopilatorio con algunos videos de distintos usuarios en Twitter, donde puede observarse el fenómeno al momento. Incluyendo el impacto a edificios, estructuras y barrios de la CDMX y Oaxaca:

Breaking: Video shows the ground moving during magnitude 7.4 earthquake in Oaxaca, Mexico. pic.twitter.com/OZzB3ejicU

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 23, 2020