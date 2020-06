Universo: un exoplaneta tendría muchas características parecidas a la Tierra

El exoplaneta estaría ubicado sobre el sistema solar Kepler-160. Todavía no fue confirmada sus existencia, los científicos siguen analizando datos.

Una de las búsquedas más intensas de los científicos que estudian el Universo es saber si existe otro planeta como el nuestro. Hasta la fecha todavía no se ha encontrado. En nuestro sistema solar no hay. Mientras que de los que han descubierto en otras galaxias, tampoco se parecen mucho o sus condiciones no permiten la vida como la conocemos. Sin embargo recientemente las miradas están sobre Kepler 160, una estrella parecida al sol ubicada en la constelación de Lyra.

Durante décadas de estudio y navegación sobre la profundidad del Universo, a través de la mirada de los telescopios, existió el descubrimiento de Kepler 160. Esta es una estrella muy similar al sol, que irradia luz visible a diferencia de infrarroja. La temperatura que emite es parecida a la de nuestro astro rey (5.200ºC). Y hasta la fecha se sabe de dos planetas que giran sobre su órbita.

China iniciará construcción de su estación espacial en 2021 China revela su plan de construcción para su futura Estación Espacial y es muy ambicioso: 11 lanzamientos para terminarla en dos años.

Los nombres científicos que le asignaron a estos dos cuerpos celestes son Kepler 160 A y Kepler 160 B. Pero gracias a los estudios viejos de la NASA y nuevas investigaciones, hay una posibilidad de la presencia de otros dos planetas. Hasta el momento fueron identificados con las letras C y D. Este último es el que genera mayor curiosidad ya que tendría muchas similitudes con la Tierra y sería habitable.

La ciencia a punto de descubrir otro secreto del Universo

Se ubica a unos 3.000 años luz de nuestra superficie. Su distancia con respecto a su estrella principal es lo suficiente para mantener una temperatura habitable 5ºC (la Tierra tiene 15ºC). Reseñó el portal Xataka que su periodo orbital es de 378 días.

Su existencia aun no ha sido confirmada, pero las probabilidades que existen sobre esta teoría son bastante alta. Además también pretenden confirmar si sobre su superficie hay agua líquida.