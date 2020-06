Twitter: los tweets de audio ya son una realidad en equipos con iOS

Twitter logra hacer algo que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, y eso es poder realizar tweets con nuestra voz. Aunque esto no se encuentra disponible para todos los usuarios de la red social, sino que es exclusivo para los usuarios de iOS.

Por medio de un pequeño video de presentación, el cual irónicamente no tiene audio, Twitter nos presenta la nueva característica con la que los usuarios podrás realizar publicaciones más interesantes. Pues no solamente podrás publicar un texto o un audio, sino que puedes publicar ambos en un solo tweet.

Aquí tienes el tweet en donde te muestran la manera en que esto se usa dentro de la app del pajarito.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020