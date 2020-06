Twitter te obligará a leer lo que compartes en tu cuenta para evitar desinformación

Twitter es una de las redes sociales que mayor peso han adquirido en los últimos meses. En buena parte debido a la coyuntura de la contingencia por el Coronavirus Covid-19 y los movimientos sociales que se han detonado.

Lo cierto es que por ello mismo la plataforma se ha convertido en un auténtico campo minado. Donde la posibilidad de sufrir desinformación o encontrarse con noticias manipuladas es muy elevada.

Es por ello que Twitter acaba de implementar una nueva función a su interfaz en donde muestra una notificación si pretendes compartir o dar retuit a un enlace que no has abierto:

Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.

To help promote informed discussion, we're testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven't opened on Twitter, we may ask if you'd like to open it first.

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 10, 2020