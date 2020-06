Twitter implacable: los mejores memes de la apariencia de la nueva PlayStation 5

Meses de rumores, imágenes filtradas y renders en distintos portales llegaron a su fin. Sony presentó hoy de manera oficial la apariencia de la nueva PlayStation 5. A través de un evento digital los usuarios y fanáticos de la consola japonesa pudieron apreciar el nuevo diseño. Y como era de esperarse los usuarios de la red social Twitter hicieron su trabajo. Fueron implacables y publicaron memes que le arrancan a cualquiera una carcajada, gracias a su ingenio e imaginación. Seleccionamos los más creativos para que riamos un rato a costa de la consola de la empresa nipona.

El diseño de la consola está integrado por dos especies de tapas blancas y un case negro que se parece mucho a versiones anteriores de PlayStation. Una carpeta blanca y el viejo PS2 en el medio, hacen un nuevo PS5, o eso es lo que @Danny8bit nos quiso decir en un tweet.

The future is now. #PS5 pic.twitter.com/XP44wAB4pt

— ✪ daniel barnes ✪ (@Danny8bit) June 11, 2020