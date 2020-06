Coronavirus: con este funcional truco evitarás que se empañen tus lentes mientras utilizas tapabocas

Las personas que utilizan anteojos sufren como nadie el uso del tapabocas, pues al respirar los vidrios de las gafas se empañan y dificultan la visión.

El planeta entero atraviesa una emergencia sanitaria sin precedentes en este siglo. Una pandemia que sometió a gran parte de la población a cumplir un confinamiento prácticamente obligatorio. Mientras que, quienes tienen la oportunidad de salir a la calle, deben hacerlo con una mascarilla para protegerse. A medida que haya más protección, más ayudamos a disminuir la curva de contagios. Sin embargo, dentro del grupo de las personas que utilizan el tapabocas, los que usan anteojos sufren por una particularidad. Al momento de respirar, el aire que sale por parte superior del protector, empaña los cristales de las gafas.

Si perteneces a ese grupo que sufre con los lentes y mascarilla puestos al mismo tiempo, presta atención. Te vamos a dar unos trucos para evitar esa molestia que dificulta tu visión. Sabemos que se podría solucionar limpiándolos en unos segundos, pero la idea es que evitemos pasar las manos por cuantas partes se nos ocurra. Mucho menos por un artículo que llevamos puesto en nuestro rostro.

Tapabocas con precinto en la nariz

Todas las mascarillas van por encima de la nariz. Sin embargo hay unos tapabocas especiales, que la parte que va sobre la región nasal tiene una especie de costura que las hace más ajustables. En este caso evita que al momento de respirar, el aire salga por la parte superior y listo. Con esto el problema debería estar solucionado.

Pañuelo debajo de la mascarilla

"No encuentro ese tapabocas con la costura del que hablan ¿Qué hago?. No te preocupes, tenemos más soluciones para este inconveniente. Si tienes una de las mascarillas clínicas simples, puedes reforzarla con un pañuelo debajo del artículo protector. Eso hará que te protejas mejor y evitará que el aire escape por cualquier parte. Por supuesto esto incluye la parte superior que hace que se nuble tu vista.

Mascara y después los lentes

¿Ninguna de las opciones que te mencionamos hasta ahora te gustaron?. Ok, no hay problema. Te contamos de otra muy útil. Explica el portal The Verge que solo tienes que levantar la mascarilla lo más arriba que puedas hasta los ojos. Luego coloca tus lentes y el escape del aire que inhalas y exhalas saldrá en su mayoría por abajo y por los lados.

Lavar las gafas con agua y jabón

Esta pudiera ser una de las más sencillas. Simplemente debes sumergir los lentes en una solución de agua y jabón. Una vez que los saques, los dejas secar y el jabón creará una capa protectora que cuando respires evitará que los lentes se empañen.

Esperamos que estos sencillos tips hayan sido útiles y no sufras más la molestia de los vidrios empañados. Es importante recordar que evitar el uso del tapabocas no es una opción. Recuerda que el cuidado contra el contagio debe empezar por cada persona. Con tan solo cumplir los protocolos que recomiendan las autoridades, haces suficiente en la lucha contra la pandemia.