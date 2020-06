Mira el primer adelanto de Foundation, lo nuevo de Apple TV+

El primer tráiler de esta adaptación de la obra de Isaac Asimov fue presentado hoy en la conferencia WWDC 2020 de Apple.

¿Te acuerdas de cuando en 2018 te contamos que Apple haría una adaptación de Foundation, obra elemental del escritor ruso Isaac Asimov? En un día de grandes anuncios, la gente de Apple por fin nos mostró un primer adelanto de la Serie de la Fundación, que -quizás- irónicamente también se transformará en una serie para el servicio de streaming Apple TV+.

La producción se encuentra detenida por la emergencia del Covid-19, no obstante, ya podemos ver el primer tráiler de esta obra, la cual ya genera grandes expectativas en redes sociales.

¿Qué es Foundation?

Foundation, o Ciclo de la Fundación, es una saga de libros escrita por Isaac Asimov, primeramente a modo de trilogía. Posteriormente, las publicaciones "Foundation", "Foundation and Empire" y "Second Foundation" fueron acompañadas y reordenadas por dos precuelas y dos secuelas ("Prelude to Foundation" de 1988, "Forward the Foundation" de 1993, "Foundation's Edge" de 1981 y Foundation and Earth de 1986 respectivamente).

La obra, a grandes rasgos, trata sobre la instalación de un sistema de predicciones basadas en cálculos matemáticos y psicológicos, llamada "psicohistoria", los cuales llevarían al fin de un inminente caos en el Imperio Galáctico.

La saga completa se extiende por prácticamente toda la bibliografía del autor ruso, incluyendo la Trilogía del Imperio Galáctico y la Serie de los robots / Ciclo de la Tierra, además de otros relatos cortos.

Impacto social

Si bien se cree que la palabra "robot" fue creada por el propio Asimov, en realidad existe desde 1921, cuando el escritor checo Karel Capek llevó a cabo su obra "Rossum's Universal Robot".

Lo que sí hizo Asimov fue rescatar el término y acuñar "robótica" para definir la ciencia o el arte vinculado al desarrollo de estas máquinas, suavizando tenuemente su explicación original, ya que "robot" viene de la palabra eslava "robota", vinculada al trabajo realizado de manera forzada.

De ahí en adelante, el impacto social de la obra de Asimov se notó en todos lados, desde nuestros diccionarios hasta la cultura popular, incluyendo a buena parte de las historias que conocemos hoy de ciencia ficción (Star Wars sobre todo), las artes, música, pero también en la ingeniería y ciencias modernas.