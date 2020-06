Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 contará con ocho nuevos personajes

Un clásico de PlayStation regresa con nuevos personajes: se trata de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2.

Este martes se dieron a conocer las inclusiones, una nueva generación de skaters, como lo define PlayStation en su blog.

Los nuevos personajes son Lizzie Armanto, Leo Baker, Leticia Bufoni y Riley Hawk.

Además están Nyjah Huston, Tyshawn Jones, Aori Nishimura y Shane O’Neill.

Todos ellos se unirán a las leyendas que estuvieron con Tony Hawk en las ediciones de 1999 y 2000.

Cada uno de los nuevos patinadores contará con su propio estilo, estatus y trucos, con las fortalezas de sus jóvenes carreras.

Armanto es una patinadora de 27 años con nacionalidad finlandesa-american.

Es ganadora del oro en los Skateboard Park X Games de 2013.

Una de las voces más prominentes de la comunidad LGBTQ es Leo Baker, otro de los nuevos personajes del videojuego.

La brasileña Leticia Bufoni se une al grupo: con 27 años, la paulista es ganadora de cinco medallas de oro en competiciones de X Games Street.

Meet eight new skaters grinding into Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2.

Pre-order digitally to access the Warehouse Demo on August 14: https://t.co/Mj5CY6RMkp pic.twitter.com/ifv48fnxj7

— PlayStation (@PlayStation) June 23, 2020