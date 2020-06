Tik Tok: ¿qué significa POV en la red social?

La popularidad que ha ganado Tik Tok entre las redes sociales ha sido descomunal en el último año de actividad. Superando en cifras a grandes rivales.

La era del Tik Tok ya se había instalado a inicios del 2020. La pandemia que generó el coronavirus lo potenció. La red social ganó un gran número de usuarios y actividad motivados por el aislamiento social. La emergencia sanitaria sacó a relucir la creatividad de más de uno. Sin embargo esta es una aplicación que al igual que otras, maneja sus propios términos. Una vez que se logró eso, ya se puede afirmar que Tik Tok tiene su lugar propio en los corazones de la gente.

Las personas adictas a los videos de Tik Tok por lo general es la más joven. Es cierto que algunos por encima de los 30, 40, 50 o más se han prendido en la fiebre tiktokera, pero la mayoría es la juventud. Niños, adolescentes y jóvenes, son el grupo grueso de quienes suben contenido a la red social.

Tanto así que han instalado su propia jerga juvenil. Distintas etiquetas y palabras que fuera de esta app, tienen otro sentido totalmente distinto. Hoy te vamos a enseñar uno de esos términos. Si no eres contemporáneo con este grupo de personas, no te van a rechazar. No obstante, al menos te van a pedir que manejes los términos de la aplicación. Hoy sabremos a que se refieren los tiktokeros cuando etiquetan la palabra POV.

¿A qué se refieren con la etiquera POV?

POV son las siglas correspondientes a Point Of View (Punto de vista en español). Normalmente es utilizada por quienes demuestran su talento para la actuación. Y etiquetan con las siglas con la intención de expresar su punto de vista sobre algunas de las parodias con las que entretienen. Quizás en ocasiones no sea utilizada con el fin que recién mencionamos, puesto que la etiqueta ha tomado tanta popularidad que es usada por todos y para cualquier publicación.

Las siglas han mutado y tiene sus derivados como POV2 y POVChallenges. En estas los tiktokers han retado a otros usuarios a dejar de lado, por un momento, las risas y expresar su punto de vista serio sobre cualquier tema que esté en las tendencias noticiosas. Además también ha servido para comparar las costumbres de distintas épocas.