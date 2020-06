The Last of Us Part II: tienda egipcia se niega a vender el juego por contenido LGBT

Parece que las polémicas no dejan en paz a The Last of Us Part II y ahora esto llega a una tienda egipcia que se niega a venderlo.

The Last of Us Part II no deja de ser participe en polémicas y en esta ocasión tenemos a una tienda egipcia que, mediante un comunicado, expresa que no venderán este juego en sus tiendas.

Para “cuidar a las familias”

La tienda en cuestión se llama Game Valley y en su página de Facebook subió una imagen con la portada del juego de The Last of Us Part II que no alegró a los fanáticos de la saga. Esto con una explicación que, al parecer, le gustó a la mayoría de los padres de familia pero que disgustó a los gamers. La publicación es esta:

“Teniendo en cuenta el contenido que lleva el último juego de The Last of Us II que no es compatible con la ética y los valores legítimos de la sociedad egipcia, la administración Game Valley decidió prohibir la compra o venta de copias de este juego para que no participemos o contribuyamos a la propagación de actos o creencias no juntos. También preservemos el derecho de las familias egipcias a no ver contenidos de este tipo deshonroso que no se ajusta a las costumbres y tradiciones de nuestra sociedad y nunca participaremos ni contribuiremos a la propagación del pecado en nuestra sociedad para preservar las tradiciones y la moral públicas que hemos criado. Así que nos disculpamos por la venta de cualquier versión del último juego de The Last of Us II.”

Así es como lo traduce Google, así que puede tener palabras más o palabras menos.

Esto se suma a las oleadas de malas reseñas de parte de muchos jugadores que no están de acuerdo con las preferencias sexuales de la protagonista Ellie.

Sin embargo, esta es solo una tienda de muchas en donde se puede conseguir el juego en Egipto y seguramente con tanta tecnología disponible quienes quieran conseguirlo no tendrán problemas.