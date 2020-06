Era de esperarse: gente que no ha jugado The Last Of Us Part II destroza el juego por sus temáticas LGBTQ+

Haciéndole un flaco favor al estereotipo del "gamer".

No somos fanáticos de los sistemas de puntajes para evaluar juegos, celulares y más. Por algo los dejamos de entregar. Ahora The Last Of Us: Part II, muestra por qué eso falla.

En la popular plataforma Metacritic, el juego tiene un 95 (de 100) por parte de la crítica especializada. Mientras que por parte del público general, tiene un 3.4.

Cabe mencionar que el juego salió a la venta hoy y es cosa de darse una vuelta por algunos rincones de internet para darse cuenta de la organización de grupos homofóbicos que le hacen un flaco favor al estereotipo del "gamer".

Están entregando puntuaciones de 0, sin haber jugado la entrega, porque de acuerdo a ellos, el juego tiene "una agenda gay". Sucede que, y no es spoiler, la protagonista del juego es homosexual.

A la vez, se verán profundamente alterados al enterarse que un personaje secundario de la trama también es LGTBQ+.

Este acto poco evolucionado y lleno de odio, que hace que gente se niegue completamente a un juego brillante, simplemente los va a dejar a ellos sin poder disfrutar de algo que, tanto por gráficos, narrativa y jugabilidad, se alza como una de las mejores entregas de esta generación.

Puedes leer nuestro review, sin spoilers, a continuación: