The Last of Us: el director de la serie será quien dirigió Chernobyl

Parece que la serie live action de The Last of Us de parte de HBO estará en muy buenas manos y ahora ya estamos emocionados.

La serie de The Last of Us es algo que muchos hemos estado esperando desde hace mucho tiempo, y no solo porque queremos ver más sobre Ellie y Joel, sino que al ser producida por HBO, sabemos que será de gran calidad.

Las emociones ya estaban en lo más alto cuando confirmaron que la harían, pero cuando supimos quién sería el director, de pronto el dinero salió volando de nuestros bolsillos hacía la pantalla.

De Chernobyl con amor

No solamente el creador de la serie de Chernobyl, Craig Mazin, estará involucrado en el proyecto de esta adaptación, sino que HBO mismo director de Chernobyl sería quien dirigía la serie de The Last of Us.

De acuerdo a Variety, será Johan Renck el encargado de dirigir la serie basada en el éxito de PlayStation, al menos en el piloto, pero es posible que esto continúe a lo largo de toda la serie. Pero no todo se queda ahí, pues el mismo escritor y director ejecutivo del videojuego, Neil Duckman, estará involucrado en la serie desde el inicio.

Para mejorar todo aún más, la serie seguirá los eventos del primer juego, en el Joel tiene que escoltar a Ellie por un mundo lleno de infectados y de seres humanos que les quieren hacer daño.

Así que podemos esperar ver la historia clásica adaptada a la pantalla chica y sinceramente ya estamos más que emocionados para que esto se haga una realidad.

Desafortunadamente, la serie no cuenta aún con una fecha de lanzamiento aproximada a causa de la pandemia global que estamos viviendo en estos momentos gracias al virus del COVID-19. Por lo que tendremos que esperar a que alguien salga a hablar de esto en un futuro, el cual esperamos que no sea muy lejano.

De igual manera, sin importar cuánto tiempo se tarden en dar un fecha de lanzamiento, estaremos atentos y se los haremos saber en cuanto esto se haga público.

Fuente: Variety.