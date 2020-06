Foto y video: terremoto en Turquía abre las calles, deja un muerto y 18 heridos

Las redes sociales comienzan a llenarse de fotos y videos del terremoto que acaba de sufrir Turquía. Algunas escenas son impresionantes.

El mundo pasa por uno de sus momentos más complicados con la pandemia por el Coronavirus Covid-19 pero en realidad no es lo único terrible que sucede. El triste ejemplo nos llega con Turquía y el terremoto que acaban de sufrir.

Con una magnitud de 5,7 grados el movimiento telúrico se registró, según reporta Europa Press, este domingo 14 de junio de 2020 teniendo su epicentro en la provincia de Bingöl, con epicentro en el distrito de Karliova, a tan solo 5 kilómetros de profundidad con respecto a la superficie.

Es por ello que la sensación del movimiento pudo llegar a ser más brusca de lo habitual derrumbando varios edificios y abriendo las calles en algunas localidades.

Los daños reportados

Al momento de redactar la presente nota se reporta que poco después, ya en las primeras horas de este 15 de junio de 2020, se registró una réplica de magnitud similar en la misma región, lo que provocó igual cantidad de estragos.

A magnitude-5.7 earthquake jolted Turkey's eastern province of Bingol on Sunday, injuring at least three security personnel. pic.twitter.com/u8oqWhD7w8 — ANews (@anewscomtr) June 15, 2020

Distintas redes sociales y plataformas como YouTube, ha comenzado a llenarse de videos y fotografías donde se documenta el momento exacto del terremoto y los daños que dejó.

Oficialmente hay 17 heridos y un muerto. El fallecido sería un guardia de seguridad que fue aplastado por los escombros de una torre que se derrumbó.

La cifra podría incrementar con el paso de las horas y como suele suceder se espera que haya algunas réplicas menor fuerza.

A continuación compartimos algunas imágenes compartidas en Twitter sobre el terremoto en Turquía:

powerful earthquake hit east of Turkey .. some cracks in the roads .. felt in a circle with 650 km diameter #Bingöl#deprem pic.twitter.com/WspDCMkW3Y — Feddo (@Feddo15) June 14, 2020