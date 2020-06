Streaming: tres sitios para ver películas y series online gratis y de forma legal

Para quienes no tengan la capacidad de pagar un servicio de streaming, o simplemente no quieran, hay opciones legales para acceder a buen contenido.

A fuerza de buen contenido, novedoso y exclusivo, las plataformas que ofrecen servicios de streaming, se han ganado su propio espacio en el mundo del entretenimiento. Sin embargo para acceder a este material es necesario pagar una suscripción. Existen quienes no tienen la capacidad para costearlo y otros simplemente no están interesados. Es entonces donde ingresan los sitios "piratas". Aparte de ofrecer series y películas, de manera ilegal, llenan tus dispositivos de virus y archivos maliciosos. Es por estas razones que desde esta ventana no te recomendamos estas opciones.

Sin embargo siempre hay una tercera opción. Una que protege tu seguridad de datos, es completamente legal y presenta buen contenido. Es gratis, así que por lo general no tendrá los títulos más novedosos. Sin embargo cuenta con una extensa galería en la que podrás seleccionar tu favorita para entretenerte.

YouTube

Es la plataforma de videos más popular del planeta. Dentro de ella encuentras una extensa gama de contenido de cualquier tipo. Podcast, reseñas, noticias, comics, documentales, cortos, chistes y un sinfín de material con el que podrás distraerte. Además dentro de YouTube hay también películas y series autorizadas para ser reproducidas por la plataforma. La única desventaja es que quizás los anuncios publicitarios se metan en una que otra ocasión, pero no es mal de morir.

Pluto TV: un streaming diferente

Pluto Tv es tu sitio ideal para la televisión para los que crecieron en la década de los 90. La mayoría de sus programas están doblados al español latino. Hay series de MTV como Daria, películas de años después como El Transportador 3 y secciona su contenido por géneros cinematográficos o televisivos. Hay una opción de Cine Latino y además tiene una parrilla de programación, como si fuera un canal de televisión. La realidad es que se trata de un servicio de streaming diferente. Aquí te vamos a dejar el enlace para que eches una mirada: Pluto TV Enla

Archive. Org

Si eres de los que disfrutan el encontrar contenido inédito y especial este es el sitio que estabas buscando. El mismo portal se describe como una biblioteca sin fines de lucro. En el portal hallarás música, libros, documentales, audios, textos comunitarios, textos universitarios, archivos APK y un tesoro de infinidades que sabías que existían, perno sabías donde hallarlo. Es aquí, en Archive.org.

Fuente: El Universal