SpaceX: Las asombrosas imágenes del lanzamiento del Starlink

El lanzamiento del Starlink por parte de SpaceX, más allá de representar un paso más en la exploración de la órbita terrestre, fue un espectáculo para la vista.

Los fanáticos de la ciencia espacial se deleitaron con el lanzamiento, realizado el pasado 13 de junio en Cabo Cañaveral.

El cielo estuvo iluminado en las horas cercanas de la salida del Sol, ya al final de la madrugada en la costa este de Estados Unidos.

El cohete enviado por SpaceX llevó 58 satélites Starlink y tres Planet SkyStats a la órbita.

La misión se realizó exitosamente, según informó la compañía de Elon Musk.

Este fue el segundo despegue en lo que va de junio, pautándose un tercero para el 22.

En total están casi 600 satélites alrededor del planeta, pero SpaceX tiene el permiso del Gobierno de Estados Unidos de llevar hasta 42 mil.

Se espera que en el mes salgan además cuatro cohetes Falcon 9, sumados a los tres de Starlink.

It was like something out of a dream… Saturday morning's @SpaceX #Starlink8 launch. This is a pano-composite of the launch and exhaust plume over the #CocoaBeachPier. Still fine-tuning the edit, but can't complain. #SpaceX #Starlink #rocketlaunch #NASA https://t.co/lQ2BtlrsSs pic.twitter.com/gA3HiWW6Gd

— Gabe Loewenberg (@sonicgabe) June 14, 2020