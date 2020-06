Una década del Sol: impresionante video de la NASA con 425 millones de fotos de la potente estrella de nuestro sistema solar

La NASA publicó el pasado 24 de junio un video de poco más de una hora que refleja una década del Sol. Así mismo como lo estás leyendo 425 millones fotografías, 20 millones de gigabytes almacenados por la agencia espacial estadounidense. Una vista ininterrumpida de nuestra estrella más cercana con fines científicos. Que además, según el organismo de exploración dejó innumerables descubrimientos sobre el centro de nuestro universo.

Reflejó la NASA en su propio portal que el 1 de junio se cumplieron los 10 años de la investigación. El Observatorio Dynamics Solar, de la NASA (SDO, por sus siglas en inglés), estuvo 10 años posicionando su mirada al Sol. Durante los 3.650 días registró cada movimiento del astro rey, para determinar como influye su energía en nuestro sistema solar.

El SDO registró una imagen del Sol cada 0.75 segundos. Otros instrumentos de la Asamblea de imágenes atmosféricas, lo mejor que podían hacer era capturar imágenes cada 12 segundos. Gracias a la actividad del observatorio antes mencionado, la NASA pudo registrar los 10 años en 61 minutos exactamente.

"El video muestra el aumento y la caída de la actividad que ocurre como parte del ciclo solar de 11 años", escribe la NASA. Además de registrar "eventos notables, como planetas en tránsito y erupciones", añaden. A pesar de que SDO mantuvo "sus ojos" abiertos durante toda la década, existieron momentos oscuros en el video. La agencia espacial explica que se trata de la Tierra o la Luna eclipsando la nave espacial. Y reseñan un problema de energía que ocurrió en el 2016.

Se cumplieron 10 años, pero la NASA asegura que la misión seguirá observando, constantemente el Sol. Aunque ahora recibirá ayuda del Solar Orbiter. Una misión que va en conjunto entre la agencia norteamericana y la Agencia Espacial Europea (ESA). Reseña Slash Gear que el propósito de esta inclusión es poder ver mejor las regiones polares del Sol.

10 years.

20 million gigabytes of data.

425 million hi-res images of the Sun.

A new time-lapse video marks a decade of operations for our @NASASun Solar Dynamics Observatory. Watch: https://t.co/jRRWuBfcLb pic.twitter.com/SPBDWfJwzP

— NASA (@NASA) June 24, 2020