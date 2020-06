Samsung: se filtra fecha de lanzamiento del Galaxy Note 20

El Samsung Galaxy Note 20 no se salva de las filtraciones y es por eso que podemos saber la supuesta fecha de lanzamiento de este.

El Samsung Galaxy Note 20 es uno de los equipos más esperados y no es sorpresa que la gente ya se muere por tenerlo. Pero parece que la fecha de lanzamiento de este ya se filtró y como es debido, debemos compartirla con ustedes para que estén informados a como de lugar.

De nuevo, son filtraciones

Como pasa cada vez que tenemos filtraciones, es importante que no te las tomes muy en serio, o con la menor seriedad posible para no emocionarte o enojarte sino hasta que la información se haga oficial. Habiendo aclarado eso, veamos la que supuestamente será la fecha de lanzamiento del Galaxy Note 20.

De acuerdo a no una, sino a dos filtraciones que coinciden con la misma información, podremos ver este equipo llegar a las tiendas el 5 de agosto de este mismo año.

Estas filtraciones fueron publicadas en Droid-Life y la manera en que supuestamente se enteraron de la fecha de lanzamiento es gracias a que un Galaxy Unpacked esa misma fecha, por lo que ya nos hacen esperar ese día con mucha anticipación.

Cabe mencionar que esta fecha podría variar gracias a todos los eventos recientes, pues por lo general incluso los eventos digitales se ven afectados por el coronavirus y la pandemia con la que estamos lidiando hoy en día.

Eso si, en cuanto salga la información oficial de esta fecha y del lanzamiento general del Samsung Galaxy Note 20 se las haremos saber de primera mano, pues no hay mejor que dar noticias satisfactorias y reales cuando salen al mercado.

Mientras tanto, es mejor que marquemos el calendario como una supuesta fecha de lanzamiento y no le tomemos más importancia. Lo repito mucho para que luego no nos vengan a echar la culpa de que dijimos una fecha que al final no resultó ser cierta.