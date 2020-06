¿Cómo es la experiencia en 2020? Review del kit de inicio Philips Hue [FW Labs]

Va cobrando sentido práctico.

A principios de 2016 probé la primera versión del kit de inicio de las ampolletas inteligentes Philips Hue, y la experiencia, a pesar de ser muy entretenida, no me terminó de convencer.

¿Por qué? Pasa que la estabilidad no era tan robusta y si alguien apretaba un interruptor (como en el común y humano acto de apagar la luz), estas se reiniciaban. Al final, todo tenía que pasar a través de tu celular, era una complicación innecesaria más que una ganancia. Además no eran Bluetooth, así que si no usabas el Bridge, se acabó todo.

Ahora tuve la oportunidad de acceder al nuevo kit y me llevé varias sorpresas: lo primero es que además de usar Zigbee para comunicar el puente con las ampolletas, hay Bluetooth. Bien. Además, dos cosas extras venían en la caja y que me terminaron de convencer: interruptores inteligentes ¡al fin!

La instalación de todo es increíblemente simple: el puente se conecta la corriente y a tu módem, lo demás es tan fácil como saber cambiar una ampolleta. Los interruptores, literalmente, se pegan en la pared con cinta doble faz que viene incluida. En menos de 15 minutos ya estás andando y como si nada hubiera pasado.

La configuración es tan fácil que basta con apretar un botón.

Por defecto, las luces son bastante neutras, pero sí con mucha ganancia, lo que es genial porque te da harto rango para generar escenas. De ahí en más, es cosa tuya ver lo que quieres crear.

Si no quieres tener nada que ver con la parte "smart" de todo esto, la primera vez puedes guardar hasta cuatro escenas en los interruptores y olvidarte. Además tienen dimer.

Si quieres lo puedes dejar hasta ahí y la experiencia ya es sustancialmente mejor que con un sistema "normal". Evidentemente yo fui más allá. Agregamos una cinta o "strip" de leds a la mezcla (de la misma marca, obvio), la que posicioné detrás del mueble del televisor. Le da un buen toque, y si me llegase a molestar, se apaga y ya ¿Difícil de instalar? Honestamente, si yo pude, cualquiera puede.

Mezclar colores, temperaturas e intensidades, para después guardar esa escena personalizada es extremadamente entretenido. También, ahora que existen más sistemas de fácil acceso al mundo del Internet de las Cosas, como un Google Home Mini, hacer todo con la voz se siente futurista, sin duda.

Generé una rutina en Google Home que me permite decir una palabra clave y las luces se ponen de cierta forma, la tele va a cierto canal y así. Las posibilidades son muchas y depende de la imaginación de cada uno qué hacer. Me encanta:

Además de todo lo anterior, me encontré con algo que no sabía que lo quería hasta que lo tuve, porque tener luces pensadas para tener más energía al despertar, por ejemplo, que imitan un amanecer de manera lenta, o una que es ideal para leer, de verdad puede afectar tu día a día de manera positiva. Hasta reducir las jaquecas es posible. Honestamente, en cuarentena, tener todas estas opciones y que sea tan fácil generarlas, además que si quisiera olvidarme y usarlas como luces "normales" sea una opción, me vende completamente la experiencia en 2020.

Por último, me encanta que las Hue casi siempre sean las primeras en ser compatibles con cada nuevo sistema, que es esencial si es que vamos a seguir cubriendo novedades en el apartado de "Casa Inteligente".

