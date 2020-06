Cumplidor: review del Samsung Galaxy A21s [FW Labs]

Sin hacer nada mal ni tampoco impresionar, el A21s cumple donde importa.

Samsung lanzó hoy en Chile otro soldado de la Serie A, el Galaxy A21s y a pesar de no ser un celular que brille por algo en particular, tampoco decepciona.

Vamos con las especificaciones técnicas:

Pantalla PLS TFT de 6.5 pulgadas Infinity O a 720p

Procesador Exynos 850

4 GB de RAM

64 GB de almacenamiento ampliable vía microSD

Cámara cuádruple: principal de 48 MP + Ultra Gran Angular de 8 MP + Macro de 2 MP + Sensor de Profundidad de 2 MP

Cámara frontal de 13 MP

Batería de 5000 mAh

El diseño

El Galaxy A21s se planta con un peso ligero, una construcción que a ratos se puede sentir algo plástica, pero que cumple con verse distinguido y hasta "premium" por el buen trabajo de su acabado posterior.

La pantalla, a pesar de no ser la mejor en su clase y ser "solo HD" cumple con su labor de entregar una reproducción de color decente y contrastes bien logrados. Aunque en lo que respecta al brillo, siento que a ratos se quedaba algo corto.

La ubicación del lector de huellas es ideal, en el posterior donde tu dedo lo encuentra de manera natural. A pesar de ser probadamente rápido, siento que en el software se podía haber hecho un poco más por sentir más acelerado el proceso de desbloqueo.

Tener puerto de audífonos y un parlante bueno para su categoría complementan la experiencia multimedia agradable que te da tener una pantalla grande.

La ubicación de las cámaras se ve elegante y sigue el diseño de los equipos más premium de la marca. Me gusta que haya coherencia dentro de la marca.

Rendimiento

Era una prueba de fuego para el procesador Exynos 850, porque este es el primer celular en tenerlo y puedo decir que aprueba, aunque no sin algunos "peros".

En general la experiencia es buena, no endemoniadamente rápida, pero sí estable y sin cuelgues. Corre sin problemas la pesada capa de personalización de Samsung, a la que muchos están acostumbrados y que ahora es mejor que nunca, al menos en usabilidad.

Aún así, siento que equipos con procesadores de la serie 600 de este año de Snapdragon andan un poco mejor, y con mejor rendimiento de batería. Para tener 5000 mAh esperaba algo más bestial, pero cumple con entregarte un día completo de uso sin problemas, quizás hasta llegar a la mitad del otro día, pero no mucho más. Esperaba más por lo que se veía en el papel. No es malo, para nada, al contrario, pero podría ser mejor y oye, quién sabe si con alguna actualización de software lo logran.

Juegos, aplicaciones comunes y más corren sin problemas y es más, es como si el teléfono acelerara las experiencias más comunes para que sean mejores. Nada de que quejarme aquí. Si usas Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok y el etc. de lo más común, dudo que haya quejas.

Fotos

La cámara es sorprendentemente cumplidora para el precio, con un procesamiento de imagen algo agresivo, pero que logra mantener la naturalidad de las imágenes en diversos escenarios lumínicos.

Aún no entiendo por qué tantos fabricantes están incluyendo el lente macro, que honestamente solo uso para los reviews ¿Me estoy perdiendo de algo? Parece ser una tendencia al alza solo por meter más lentes y así decir "mira, tiene 3, 4, 5 cámaras", pero no me hace demasiado sentido. Ahora, con uno normal y un gran angular yo soy feliz. Si el sensor de profundidad aporta realmente a mejores retratos genial.

La experiencia es buena y con ese sello bien reconocible Samsung. En las manos correctas puede hasta pasar por un gama alta. Excelente.

¿Lo recomiendo?

Honestamente, no hay mucho por donde pegarle al Galaxy A21s. Por su precio inicial en prepago de CLP $219.990 cumple en tener una pantalla súper grande y cumplidora, un muy bien sistema de cámaras y una autonomía más que decente (que podría ser mejor).

Esta disponible desde hoy en todos lados y puede ser una súper buena opción. No me cuesta recomendarlo en el rango de precio.