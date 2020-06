Ultra versatil: review del laptop Lenovo Yoga C40 [FW Labs]

Un equipo que no esperábamos y que sorprende por sus capacidades.

Sin saber qué esperar, porque hace años que no jugaba con un portátil 2 en 1, el Lenovo Yoga sorprende por su solidez en lo que promete: ser versátil y con buena potencia.

El equipo que nosotros probamos tiene estas especificaciones técnicas:

Procesador Intel Core i5 de 10ma generación

Gráficos Intel Iris Plus

Pantalla FHD de 14 pulgadas a 400 nits, touch

12 GB de RAM DDR4

SSD de 1 TB

Batería de 60Wh

Diseño

En lo que respecta al diseño, es un equipo que se siente sólido, pero algo pesado para su función de transformarse en una tablet cuando quieras. Aún así, es un agrado contar con un stylus que al más puro estilo de los Galaxy Note, se guarda dentro del equipo, para no perderlo nunca.

La precisión de este último, a pesar de no estar al nivel para un diseñador gráfico, por ejemplo, cumple perfecto para el otro 99% de las personas, dando una experiencia de uso bastante completa.

Todo se ve complementado por un teclado retroiluminado que tiene excelente recorrido y rebote. Esto para mí es esencial, dado que escribir es lo que más hago.

Otra cosa que hago harto es consumir contenido multimedia, y en eso este equipo cumple perfecto, dado que sus parlantes Dolby Atmos no dejaron de sorprenderme nunca, tanto por volumen como por calidad. En un par de meses usando este equipo, jamás los pude dar por sentado, siempre te das cuenta de que suenan bien.

Además, su pantalla, a pesar de no ser extremadamente precisa, tiene suficiente brillo y una reproducción adecuada de los contenidos, lo suficientemente vibrante como para disfrutar contenido de diversas plataformas.

Rendimiento

Sin ser un laptop pensado para tareas extremadamente pesadas, sorprende lo que ha logrado Intel con su décima generación de procesadores, con un i5 que no me dio problemas: desde edición de video ligera hasta juegos no tan demandantes, como Fortnite y Lol, corren sin problemas.

Lo anterior se potencia con la tecnología de los gráficos Iris Plus, que sorprendentemente, me han dado mejores resultados que con algunas GPU de marcas renombradas en otros portátiles.

El uso de inteligencia artificial para acelerar procesos, terminar otros y la refrigeración inteligente del equipo hacen que la experiencia sea muy buena, sobretodo porque se siente cómo va aprendiendo tus hábitos de uso.

La duración de la batería es más que correcta, dándome un poco menos de 11 horas de uso antes de irse a dormir. Se carga relativamente rápido y usa USB-C, lo que siempre es positivo, aunque el brick de carga sea un poco grande.

Sobre los puertos, el "IO" del laptop, tenemos en un lado dos USB-C y un USB-A, pero el otro lado está ocupado solo con el botón de encendido. Siento que podríamos haber tenido más, o al menos tirar un USB-C al otro lado, para elegir dónde cargar el equipo, dependiendo de la situación en la que esté.

Como laptop es excelente y como tablet es, definitivamente, un gusto adquirido usar Windows, pero de vez en cuando es una alternativa que se agradece. La versatilidad no viene mal cuando está bien ejecutada. Puedes ver más sobre este equipo en su página oficial.