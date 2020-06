Una joya para ejecutivos: review del Asus ExpertBook B9450FA [FW Labs]

Probamos la laptop más cool que ha pasado por nuestras manos durante el último tiempo.

Pocas veces nos ha tocado revisar equipos que nos dejen contentos incluso de buenas a primeras, no obstante, el caso del nuevo Asus ExpertBook B9450FA es una de esas exquisitas excepciones.

No sólo nos dejó completamente felices, sino que también nos regaló una excelente experiencia de uso, tanto como usuario normal que sólo ve redes sociales y videos en YouTube, así como también en un uso un poco más profesional ¿Es esto importante? Absolutamente, ya que esta laptop en particular está diseñada para el uso ejecutivo, e incluso empresarial.

Lo bueno

Lo primero que podemos destacar son sus componentes de hardware, ya que sólo al leerlos, sabemos de inmediato que estamos en presencia de un computador increíble.

El ExpertBook B9 cuenta con un procesador Intel Core i7 de décima generación, 16GB de RAM LPDDR3 a 2.133 MHz, unidad SSD de 1TB expandible hasta 4TB (que nunca nadie te diga que no puedes tener muchos teras de información en un solo notebook), tarjeta gráfica integrada Intel UHD Graphics, cobertura física de webcam para los más paranoicos, teclado chiclet bastante cómodo, un gran trackpad sumamente responsivo, y un largo etcétera de otras características que simplemente nos dejaron boquiabiertos cuando las leímos y chequeamos una por una.

A mi juicio, debo destacar tres cosas, además del obvio excelente rendimiento que tuve con este equipo en varias tareas. La primera es la increíble calidad y profundidad de sonido que logramos escuchar hasta en canciones de YouTube, ya que pocas veces podemos exigir algo en este ámbito a una laptop, pero acá la cosa es impresionante. El sistema de audio fue diseñado por Harman-Kardon, y se logró dejando un espacio entre el teclado y la pantalla, el cual amplifica de manera notable las ondas de audio (bueno, y obviamente, también cuenta con muy buenos parlantes).

La segunda es el hecho de que es muy delgado (14.9 milímetros de grosor) y que cuente con sólo entre 870 a 995 gramos de peso, dependiendo de la versión que tengas a mano. Es casi absurdo si tenemos en cuenta todo lo que incluye el ExpertBook, pero lo hace sumamente fácil de transportar en cualquier bolso o maletín que debas llevar a tu trabajo.

Junto con lo anterior, cabe destacar que a veces las apariencias engañan, ya que un dispositivo así de delgado y liviano podría verse bastante frágil, mas no es así. El B9 cuenta con un chasis de aleación de magnesio y litio, que es a prueba de todo a grado militar: resiste golpes, vibración, shock térmico, polvo, arena, altas y bajas temperaturas, altas y bajas alturas, e incluso líquidos en su teclado. Esto último no cuenta si botas el equipo a una piscina, evidentemente, pero sí soporta el café o té que derramas continuamente en tu oficina u hogar.

Lo tercero es su batería y desempeño en el día a día. Sobre el primer punto, podemos mencionar que la pila dura hasta 24 horas y 19 minutos en uso moderado continuo, según la empresa. En mi caso, llegué a casi 12 horas de uso intensivo con Photoshop (que se ve hermoso con esa pantalla de panel LED a nivel IPS FHD de 14 pulgadas a 60Hz, antirreflejo, antibrillo, ángulo de visión de 178º, hermoso), Spotify y Facebook abiertos en Chrome, lo cual no está nada mal para un computador de estas características.

No obstante lo anterior, el rendimiento del equipo fue lo que me dejó anonadado en primerísima instancia. No sólo se demora menos de quince o veinte segundos en iniciar y quedar listo para comenzar a operar, sino que todo vuela en este aparato. Photoshop es una pluma, al igual que la navegación en Internet, incluso con ocho a diez pestañas abiertas en Chrome, que es lo que habitualmente uso al trabajar. Puedes hacer lo que sea bajo estas condiciones y no tendrás ningún problema de desempeño.

Puedes bloquear de manera física el acceso a tu webcam

Lo "malo"

Lo siguiente es lo "malo", entre muchas comillas, que tiene este equipo.

Claramente no todo puede ser miel sobre hojuelas, y es que solamente podemos sacar todo el provecho de este aparato en ambientes comerciales o empresariales.

Es verdad que sirve para producción musical, edición de foto, me atrevería también a decir que edición de video hasta cierto punto, pero no es mi área de expertiz, no obstante, esta es la laptop ideal para aquellos que manejan información sensible en empresas: altos ejecutivos, gente que trabaje en IT, y también otros trabajadores, pero por motivos distintos.

El ExpertBook B9450FA cuenta con protección de hardware, seguridad de datos y de identidad, y un soporte ideal para la gente de IT management en el sentido de que podemos bloquear los puertos USB de estos equipos, así como también se pueden eliminar archivos de manera permanente sin que queden registros de estos en la unidad SSD.

Según la propia empresa, el equipo cuenta con seguridad de nivel empresarial TPM 2.0 de forma física, a diferencia de otros aparatos en donde podemos encontrar lo mismo a través de software.

¿Es esto algo que necesite el usuario promedio en sus equipos personales? La verdad es que no. Lo "malo" de esta laptop es que no es para cualquier persona, y lo anterior se ve reflejado por lo que viene a continuación.

Lo malo

Boy, oh boy: el precio que tiene es exorbitante. Tal como dijimos anteriormente, el Asus ExpertBook B9450FA está diseñado para el usuario premium que está dispuesto a desembolsar una buena cantidad de dinero por tener un equipo de lo más más.

Esta laptop llega hoy, 15 de junio, a un precio de USD $2.799, lo cual podría traducirse en CLP $2.379.000, aunque posiblemente sea un poco más en tiendas de retail.

Ahora ¿vale la pena todo esto? Sabemos que buscas un computador que sea rápido, fiable y que dure una buena cantidad de años: si quieres invertir en un buen equipo porque necesitas un dispositivo de características notables por cualquier motivo, y además eres de esas personas que cuidan su computador casi de manera maniática (como yo), entonces sí, valdrá cada peso. Sino, claramente hay otras opciones bastante más económicas que ofrecen buenas prestaciones para necesidades básicas.