Facebook se rebela contra Zuckerberg por rehusarse a ir contra Trump

Empleados de todos los niveles rechazan al CEO de Facebook por no tomar medidas ante los dichos controversiales del presidente.

Empleados de Facebook encabezaron una rebelión contra Mark Zuckerberg luego que éste se rehusara a ir contra Donald Trump en la crisis de las redes sociales.

Son empleados de todos los niveles de la compañía los que se oponen al CEO.

Recordemos que Trump lanzó una dura respuesta en redes a las protestas por el asesinato de un ciudadano afroamericano a manos de la Policía.

Zuckerberg expresó su preocupación a Trump por su retórica frente a las protestas Una conversación telefónica entre el presidente Trump y el CEO de Facebook, Zuckerberg, ocurrió tras el famoso tuit "cuando comienzan los saqueos, comienza el tiroteo".

La muerte de George Floyd mientras se encontraba en custodia de la Policía de Minneapolis desencadenó un aluvión de protestas y saqueos.

Como respuesta, Trump expresó en Twitter que “cuando comienza el saqueo, comienza el tiroteo”.

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

La red social del pajarito lanzó una advertencia por el tuit del presidente, pero Facebook reprochó esta medida.

“Tengo una reacción visceral negativa sobre este tipo de retórica”, afirmó Zuckerberg, “pero deben ser las personas las que determinen esto por sí mismas”.

Los empleados de Facebook levantan la voz

Andrew Crow, jefe de diseño del portal de video de Facebook, criticó a Zuckerberg en un tuit.

“Darle una plataforma a la incitación a la violencia y a difundir información falsa no es aceptable”, apuntó Crow.

Censoring information that might help people see the complete picture *is* wrong. But giving a platform to incite violence and spread disinformation is unacceptable, regardless who you are or if it’s newsworthy. I disagree with Mark’s position and will work to make change happen. — Andrew (@AndrewCrow) June 1, 2020

“Estoy en desacuerdo con la posición de Mark y trabajaré para que el cambio suceda”.

Otro miembro de la compañía, Jason Stirman, apuntó: “No sé qué hacer, pero sé que no hacer nada es inaceptable”.

“Soy un empleado de Facebook que está completamente en desacuerdo con la decisión de Mark de no hacer nada respecto a las publicaciones de Trump”, añadió.

I don't know what to do, but I know doing nothing is not acceptable. I'm a FB employee that completely disagrees with Mark's decision to do nothing about Trump's recent posts, which clearly incite violence. I'm not alone inside of FB. There isn't a neutral position on racism. — Stirman (@stirman) May 30, 2020

“Claramente, estas publicaciones incitan a la violencia. No estoy solo en Facebook. No existe una posición neutral frente al racismo”.