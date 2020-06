PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch: estos juegos estarán gratis únicamente este fin de semana

Aprovecha las oportunidades que te presentan las plataformas de suscripciones de las consolas más populares del momento. Muchos juegos en plena cuarentena.

El aislamiento social se mantiene firme en gran parte del planeta. A pesar de que algunos países gozan de ciertas flexibilidades, la recomendación sigue siendo no salir de casa. Es por ello que seguimos necesitando de actividades que hagan que el tiempo encerrado sea un poco más ameno. Entonces te presentamos la oportunidades que ofrecen las plataformas de suscripciones de las consolas más populares del planeta. Una gama de juegos gratuitos de PlayStation 4, XBox One y Nintendo Switch. Algunas son para adquirir los juegos permanentemente y otros solo estarán disponibles durante este fin de semana.

Para reflejar esta lista nos apoyamos en la información publicada por el sitio especializado Arena Jugones. El portal hizo un listado detallado de cada uno de los juegos que estarán disponibles a partir de este mismo viernes. Destacan títulos como Stranger Things 3: The Game; Call of Duty: WWII y Star Wars Battlefront II.

Juegos disponibles para PS4

Los suscriptores de PS Plus, de la consola de Sony tendrán solo dos juegos disponibles. Pero con el nombre de estos dos títulos es más que suficiente para dedicar bastante tiempo a los videojuegos. En primer lugar la segunda guerra mundial se desatará en Call of Duty WWII. Es 26 de junio y el juego ya se encuentra disponible, gratis, para los suscriptores. El otro juego es Star Wars Battlefront II. Todavía no se encuentra liberado, pero se espera que en las próximas horas esté disponible.

Juegos gratis para Xbox One

Xbox tiene una gama un poco más amplia para los juegos que trae este fin de semana sin ningún cargo. Para algunos se necesita una suscripción de Xbox Live Gold y para otros solo con tener el usuario de la consola es suficiente. Los que más resaltan son Crackdown, la primera y la segunda parte del juego. Gamers, es hora de intentar bajar los índices de criminalidad en la caótica Pacific City.

Otros juegos disponibles que reseñó el portal antes citado son:

Too Human

Coffee Talk (Games With Gold)

Sine Mora (Games With Gold)

Videojuegos para Nintendo Switch

Dos juegos resaltan para el fin de semana gratis de Nintendo: Shantae and the Pirate's Curse (también disponible para Xbox) y Stranger Things. Las aventuras de los chicos del pueblo Hawkings, Indiana, fueron puestas a disposición de los gamers, que lo podrán adquirir gratis para este fin de semana y el juego les quedará de manera permanente. Jump Rope Challenge también será parte de las promociones de Nintendo que comienzan este 26 de junio.