Pokémon: crean una versión no oficial basada en el equipo Rocket

Los videojuegos de Pokémon son extremadamente populares, pero son los fanáticos quienes se encargan de crear las versiones más interesantes.

Pokémon es una de las franquicias más amadas por todos los fanáticos de los videojuegos, en especial por los amantes de Nintendo. Y aunque obviamente no todo el mundo se acerca a estos juegos desde hace generaciones, no se puede negar su popularidad parece no disminuir con el tiempo.

Es por eso que podemos ver aún hoy a la fecha, versiones modificadas de los juegos oficiales, como el que veremos a continuación.

Ahora somos los malos

Fue hace muchísimos años que los hacks de Pokémon se comenzaron a hacer. Aún recuerdo que había versiones de Pokémon Red y Blue en donde controlabas a Goku y otra en donde controlabas al mismísimo equipo Rocket. En esta los Pokémon iniciales eran Ekans, Koffing y Meowth.

Pero los años pasan y cada vez más personas quieren hacer su propia versión de Pokémon y la idea de poder jugar como el equipo Rocket regresó pero con un mod mucho más completo para la versión FireRed y LeafGreen, los cuales vieron la luz en el Gameboy Advance.

Aquí puedes ver el juego en acción.

La gran diferencia con esta versión la que jugué hace muchos años, es que aquí hay cinemáticas e historias que se centran completamente en el equipo Rocket, haciendo que sea una versión mucho más interesante incluso que la original.

No sabemos cuánto tiempo vaya a pasar antes de que Nintendo decida tomar acciones legales contra los creadores de este mod de Pokémon, pero si algo es seguro, es que creaciones como esta solamente hacen que la comunidad crezca y que las personas se animen a dedicarse a la creación de videojuegos.

Por mi parte, creo que me dieron ganas de revivir mis aventuras en Kanto con mi vieja versión LeafGreen. Nunca es tarde para volver a revivir aquellos buenos momentos de nuestra infancia.