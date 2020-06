Pokémon Espada y Escudo: Isle of Armor DLC review [FW Labs]

El primer contenido descargable para Pokémon Espada y Escudo ya esta aquí y te contamos si es que este vale o no la pena.

Pokémon Espada y Escudo recibió por fin su primer DLC. Este nos lleva hasta la Isla de la Armadura, en donde podremos encontrar una aventura completamente nueva que trae consigo una cantidad enorme de nuevas criaturas y de cosas por descubrir, en especial si te gusta lo competitivo.

Lo nuevo

Con la The Isle of Armor podemos encontrar unas cuantas cosas interesantes, siendo lo mejor de todo el Pokédex que incluye al menos unos 100 Pokémon nuevos, y digo el menos porque 120 de los que se encuentra en la Isla ya están disponibles en el juego base.

Eso quiere decir que no vamos a encontrar a todas y cada una de las criaturas que faltaban, pero si podemos encontrar formar Alola y de Kanto de ciertos Pokémon, así que ya se puede hacer un equipo conformado por tres Meowth de regiones distintas y no hay nada mejor eso.

Y cuando decimos Pokémon nuevos, nos referimos en su mayoría a Pokémon que no fueron agregados a la versión base del juego. Por lo que podemos ver el regreso de criaturas como Porygon y sus evoluciones, Skarmory, Psyduck, y a Jigglypuff, la cual es muy raro que no haya sido incluida en el Pokédex de Galar.

Fuera de eso, los Pokémon realmente nuevos en la franquicia son la versión Galar de Slowpoke y la versión Galar de Slowbro. Además de contar con el nuevo Pokémon Kubfu y su evolución Urshifu.

También se agregó al Pokédex a Zarude, pero este aún no se lanza y no se sabe exactamente como ni cuando será distribuido.

Visuales y audio

Visualmente hablando, la Isla es básicamente una gigante área salvaje, en donde podrás ver una gran cantidad de Pokémon rondar por todos lados.

Y parece chiste pero es anécdota: hay más pasto.

Se puede notar que intentaron meter más detalle al pasto en el DLC (no, te juro que no es broma) pues hay más sprites esparcidos por todo el lugar, haciendo que encontrar a los 150 Digletts Alola sea más complicado.

Fuera del pasto nuevo, todo lo demás permanece básicamente igual, incluso las animaciones de los entrenadores con la excepción del Maestro del Dojo Mustard, quien en su batalla final está animado de manera increíble.

La música, a comparación del juego base, no es nada del otro mundo. Esta tiene muchos toques orientales pues este DLC está claramente inspirado en las artes marciales. Y aunque no es mala la música, carece (a mi parecer) de la fuerza de las melodías que se podían escuchar en los gimnasios y liga del juego base.

Dificultad

La dificultad base del DLC puede representar un problema para aquellos que van empezando la aventura y se consiguieron Isle of Armor, pues los niveles de casi todos los Pokémon salvajes es de 60 y más para los de entrenador.

Por otro lado, si ya terminaste la aventura hace tiempo, todo el DLC te parecerá pan comido. No hay una sola batalla que te haga sudar ni de cerca, esto a pesar de que este cuenta con al batalla más difícil de todas en el juego.

Las torres que ves a lo lejos son más llamativas por fuera que por dentro, pues estas son parte del desafío de Kubfu para poder evolucionar. Son solo 5 pisos y solo puedes llevar contigo a Kubfu. Cada piso tiene un entrenador, y cada entrenador tiene un solo Pokémon. Si estás en la torre de oscuridad, el juego se vuelve tan fácil que es aburrido. La única complicación es la quinta batalla que puedes vencer en un solo turno si usas “Counter” y el “Rocky Helmet”

Después del “final” de la historia principal te enfrentarás a otros desafíos pero eso ya es spoiler.

Otras cosas a tomar en cuenta

Gracias a este DLC podrás encontrar de nuevo a los Apricorns: objetos necesarios para obtener Pokébolas especiales. Estos los puedes encontrar en los árboles de bayas y para crear las Pokébolas (y otros objetos) debemos usar un robot especial dentro del Dojo. Es más complicado de lo que parece y lamentablemente no puedes conseguir Beast Balls de esta manera.

El rival de la aventura es bastante flojo, al menos Avery, el de la versión Escudo. Es hasta mucho después de que se la algo de profundidad, pero gran parte de la aventura no representa reto ni es memorable en absoluto.

Algo por lo que si destaca es que dentro del área de Isle of Armor es que llegados a un punto en la aventura, puedes hacer que tu Pokémon te siga como pasa en Let’s Go Pikachu o Let’s Go Eevee.

Conclusiones

Es gracias a este DLC que podemos encontrar objetos y Pokémon que no se encuentran fácilmente en el juego base. Pero fuera de eso, el mundo es muy variado y hay una gran cantidad de criaturas nuevas a las cuales capturar.

Aunque la historia y la dificultad dejan mucho que desear para jugadores experimentados y avanzados, si puede ser todo un reto para jugadores nuevos y pequeños.

Vale la pena si te gusta coleccionar cosas y quieres sacarle más provecho al juego competitivo.