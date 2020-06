PlayStation 4: se hace publico un programa de recompensas por encontrar bugs

PlayStation 4 se encuentra ofreciendo recompensas a quienes logren encontrar bugs en los productos y servicios de Sony en la plataforma.

Ya con el PlayStation 5 a la vuelta de la esquina, parece que la promesa de que el PlayStation 4 aún tiene tiempo de vida es real. Pues Sony decidió hacer público su programa de recompensas para encontrar bugas en sus servicios y sistemas.

No, nada de encontrar bugs en juegos

Este programa de recompensas ya estaba siendo usado por algunos usuarios, pero eso no quiere decir que se haya público en ningún momento. Los únicos que tenían acceso a este programa de recompensas eran unos cuantos investigadores, literalmente un grupo muy pequeño.

Pero ahora, en alianza con HackerOne, Sony ha decidido lanzar este programa a todo el público de manera que sean muchas personas las que busquen bugs en la consola PlayStation 4 y la PlayStation Network.

Las recompensas serán solamente para las personas que encuentren bugs en el sistema operativo de la PlayStation 4 y en los servicios en línea, por lo que no se tomarán en cuenta a aquellos que encuentren bugs en juegos de Sony, ni siquiera los exclusivos.

Así que si quieres aventarte a encontrar bugs, podrías ganarte la recompensa más grande, la cual es de $50 mil dólares, los cuales serán para quien logre encontrar un bug que sea crítico para el PS4, si es que hay uno, claro está.

Las demás recompensas serán de alrededor de $500 a $100 dólares por bugs menores, un precio que sinceramente no está nada mal, en especial si logras encontrar más de uno. Yo no me quejaría para nada.

Lo más probable es que hayan lanzado este programa de recompensas para que, cuando se estrene el PS5 los usuarios ya estén familiarizados con este y se pongan a buscar bugs en la consola nueva de Sony, lo cual es un movimiento bastante inteligente de parte de la compañía japonesa si me preguntan a mí.

