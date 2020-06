PlayStation 5: hay evidencias de que Silent Hill podría regresar

Después de que se dijo que la presentación del PlayStation 5 se atrasaría gracias a los problemas en Estados Unidos, muchos rumores comenzaron a surgir y otros tantos comenzaron a revivir.

Uno de esos últimos está relacionado con el juego de terror de Konami más famoso de todos los tiempos y su posible resurgimiento en la nueva consola de Sony.

Desde que Konami canceló Silent Hills, proyecto en el que estaba trabajando Hideo Kojima en colaboración con Guillermo del Toro, Norman Reedus y Junji Ito, todo el mundo se volvió en contra de Konami.

Las cosas empeoraron cuando despidieron a Hideo Kojima… pero esa es historia para otro día. El asunto aquí es que nadie tenía fe en que saliera ningún otro Silent Hill que no fuera un juego de Pachinko. Es por eso que cuando comenzaron rumores de un nuevo Silent Hill, todos lo tomamos con calma… hasta ahora.

Primera evidencia de que esto pueda ser cierto: un juego nuevo de parte de Konami está listado para el PlayStation 5, esto se puede ver en Amazon UK.

Segunda prueba: alguien compró el domino silenthill.com a inicios de este año. La información de quien sea que la haya comprado está oculta por GoDaddy.

Just FYI – It appears someone bought the https://t.co/goagWUmG9I domain at the start of the new year.

Here's what the page looked like last year. It's now blank and owned by someone with their Whois data obscured by GoDaddy. https://t.co/L9db0zjjUx

— CJ Melendez (@CJMelendez_) June 10, 2020