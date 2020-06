PlayStation 5: Amazon pudo haber revelado juegos y precio de la consola

El lanzamiento del PlayStation 5 es algo que ya todos estamos esperando con ansias y antes de la presentación del día de mañana, se ha filtrado el supuesto precio con el que contará esta consola nueva de Sony.

Como suele pasar con este tipo de cosas, cuando una consola o juego nuevo se está por estrenar, las tiendas en línea tienden a subir el producto desde antes para tenerlo listo para la oleada de preventas que llegan con cada anuncio.

Muchas veces solo dejan un “placeholder” en el lugar en donde estará el producto que se venderá después. Pero como aquí manejan mucho el dinero y las ventas, por ser tiendas en línea, hay veces que se les pasa la mano y ponen más información de la que deberían.

Ya sea que sea hecho con toda la intención de filtrar información o porque la persona a cargo de hacerlo no conoce nada de videojuegos, esto es algo que ocurre muy seguido.

Eso es lo que pasó ahora con Amazon UK, en donde se pudo ver listado el PlayStation 5 de 2 TB con un precio de £599.99 y no solo eso, sino que se logró ver una lista de juegos, los cuales no tienen nombre pero si tienen los nombres de las compañías encargadas de hacerlos, las cuales son:

There are also PS5 game listings on Amazon UK, games from Konami, Rockstar, 2K, Koch.

Konami: https://t.co/q7tN3MKku1

Rockstar (delisted): https://t.co/iMpR81HP0n

2K: https://t.co/3XrzRwthRP

Koch: https://t.co/juWwifaK50 pic.twitter.com/TA1PobS96Q

— Wario64 (@Wario64) June 10, 2020