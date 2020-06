PlayStation 4: Days of Play arranca con juegos en hasta el 60% de descuento

Desde este 3 de junio hasta el 17 del mes en curso, las ofertas para los artículos de la consola PlayStation 4 se encuentran disponibles.

Este miércoles 3 de junio arrancó Days of Play, en su versión digital. La rebaja de un gran número de productos de la Sony PlayStation se mantendrá hasta el próximo 17 de junio. Es momento de aprovechar y conseguir hasta un 60% de descuento en productos seleccionados. Hay rebajas en juegos, controladores, audífonos y VR Mega Pack de la consola.

Además de lo mencionado, a través de la página oficial de la empresa, PlayStation.com anuncian un ahorro de un 30% en la suscripción de 12 meses en PS Plus. Una de las grandes puntas de lanza para este año es el videojuego Marvel's Spider-Man: Game of the year edition. Es un juego que muestra las capacidades del héroe arácnido protegiendo la ciudad de Nueva York. Una componenda entre Marvel e Insomniac Games.

Otras de las rebajas del Days of Play

Uno de los juegos que se encuentra en un 60% de descuento es Death Stranding. Sam Bridges (Protagonizado por Norman Reedus) debe enfrentarse a un mundo totalmente desvirtuado por el Death Stranding. Con los restos aislados del futuro en su poder, Sam se embarca en una travesía para unir a un mundo fragmentado paso a paso.

Por su parte, la VR Mega Pac, que incluye: ASTRO BOT Rescue Mission, Skyrim VR, Resident EVII Biohazard, Everybody’s Golf VR y PlayStation VR Worlds, se encuentra en precios cercanos a los 390 dólares. Es importante recordar que esto no incluye la consola.

En el Days of Play del 2020, no se incluyeron rebajas especiales en consolas. Uno de los puntos que más han criticado los fanáticos. Sin embargo con la cantidad de juegos y artículos que se encuentran con amplios porcentajes de descuento, han aplacado el mal trago.