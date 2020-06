PlayStation 4: PlayStation Store tiene cuatro juegos de terror en menos de $15 dólares

A todos los amantes de los juegos de terror esto les va a encantar, pues hay 4 títulos de este género en menos de $15 dólares en la PlayStation Store.

El PlayStation 4 no es ajeno a los juegos de terror, pues este cuenta con un gran catálogo de juegos terroríficos esperando a que los descubras. Y como no todo es Resident Evil y Silent Hill, aquí te mostramos 4 juegos de terror que están en menos de $15 dólares.

Back in 1995 – 40%

Un juego inspirado fuertemente en juegos como Silent Hill, Resident Evil y Alone in the Dark, pues incluso su estética se parece mucho a lo que vimos en su tiempo en el primer PlayStation. Si no lo conocías, es momento de darle una oportunidad, realmente vale la pena.

DISTRAINT: Deluxe Edition – 50%

Un juego indie que te atrapa de inmediato con su narrativa. En este juego controlas a un hombre cuyo trabajo es embargar propiedades, lo cual lo lleva a vivir cosas muy aterradoras con tal de cumplir con sus deberes. No puedes dejarlo pasar, hay pocos juegos como este en la actualidad.

Red Bow – 40%

Una aventura de terror en donde te verás la cara con una gran cantidad de escenarios tétricos y personajes extraños. ¡Y no es para menos, pues te encuentras atrapado en una pesadilla! así que deberás escapar a como de lugar. Dependiendo de los objetos que encuentres en el juego será el final que obtengas. Un juego muy interesante.

Oulast – 80%

Este es el juego más conocido de toda la lista, por lo que presentarlo estaría de más. Todo un clásico de los juegos de terror que, si no lo has jugado aún, debes aprovechar la oferta en la que se encuentra. No incluye el contenido descargable pero es una buena manera de saber si te interesa o no continuar con esta saga.

Aprovecha estos descuentos, pues ahora que estamos en aislamiento social, tener juegos de terror siempre es lo mejor que te puede pasar… mucho mejor cuando los juegas de noche y con las luces apagadas.