Nintendo: ¿realente se robaron la estatua de Donkey Kong en Nueva York?

Durante las protestas en Estados Unidos, la tienda de Nintendo de Nueva York fue vandalizada por algunos asistentes a la marcha, y a pesar de que un peluche de Mario terminó en el suelo de manera muy dramática, parece que no hubo mayores daños que reportar.

Pero en Internet se comenzó a decir que alguien se había llevado la estatua de Donkey Kong que se encuentra dentro de la tienda.

Una publicación en Twitter muestra una serie de fotografías en donde se puede ver la tienda de Nintendo con el cristal roto y el lugar en donde debería estar la estatua de Donkey Kong pero sin esta.

Aquí tienes las famosas fotografías que se volvieron virales en Internet. Las cuales seguramente notaras que se ven muy raras y de una calidad cuestionable.

YOO THEY LOOTED NINTENDO NYC AND STOLE THE FUCKING DONKEY KONG STATUE

I FUCKING CANT DUDE… IM SOOOO DONE pic.twitter.com/56vcULVeHX

— im salt 🕵🏾 (@imsaltYT) June 2, 2020