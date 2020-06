¿Nickelodeon saca del clóset a Bob Esponja como parte de la comunidad LGBTQ+?

El mundo está sacudido y en tensión por la contingencia con el Coronavirus Covid-19. Pero el calendario social y cívico sigue avanzando.

Como suele suceder con la fechas más importantes y representativas las grandes compañías activan sus redes sociales para manifestarse sobre la ocasión. Y el mes del orgullo no iba a ser la excepción.

Pero esto detonó un extraño fenómeno viral con Bob Esponja, quien para muchos al parecer terminó siendo sacado del clóset por Nickelodeon. Pero vamos por partes.

Todo inició con una publicación en la cuenta de Twitter del canal, en donde celebraron el mes del orgullo con una serie de ilustraciones intervenidas con algunos de sus personajes LGBTQ+ más populares. El asunto aquí es que Bob Esponja fue el primero en la galería:

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020