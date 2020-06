Netflix: estos son los títulos que ya no estarán disponibles en junio de 2020

La llegada de Disney+, el refuerzo de Amazon Prime y otros distribuidores que le hacen competencia a Netflix, hacen que buenos títulos abandonen la plataforma.

Llegó la mitad del 2020, un año complicado para cualquier actividad que se nos pase por la cabeza. Sin embargo hubo una industria que reflejó buenos números: las plataformas de streaming. Quienes distribuyen contenido, de manera legal, vieron como el confinamiento mejoró la cantidad de gente visitando dichos portales. Muchos títulos en Netflix vieron como su cantidad de vistas en la cuarentena aumentó, otras no y esta es una de las razones por las que le dirán adiós a este portal desde el inicio de junio.

Otras cumplen el final del contrato y cambiaran de empresa, como el caso de varias que se mudan a Disney +. Mientras que hay unas pocas que cumplen su ciclo de producción y tras estrenarse su última temporada no estarán más. A continuación vamos a enumerar un listado elaborado por el portal Espinof, de las series que se van de Netflix en junio. Algunas, de hecho ya no están.

Series y películas que ya partieron de Netflix

Tal es el caso de varias producciones que están bajo los derechos de Disney y al cumplirse su periodo, no renuevan y se van a la nueva plataforma del Mickey Mouse. Por ejemplo Avengers: Age Of Ultron. La segunda entrega de Los Vengadores ya no aparece al buscarla directamente por su nombre. A esta se le agregan, por mencionar un ejemplo, Monsters INC.

Kung fu Panda: Holiday'

Tyke Elephan Outlaw'

Full House

Secrets of Henry VIII's Palace (of Highclere Castle; of The Tower of London: of Her Majesty's Secret Service; of Chatsworth)

Betting on Zero

Devil's Bride

Burlesque: Heart of the Glitter Tribe

I promise you Anarchy

The Vessel

Drunken Master

Easy Rider

The Devil Complex

Se nos armó la gorda

Se nos armó la gorda al doble: Misión Las Vegas

Los 10 años de Peter Capusotto

Chingo Bling

You Again

Avengers: Age of Ultron

Atlantis: The Lost Empire

Into the Forest

Frida

Monsters Inc.

Internet. La película

Heidi

The Remains of the Day

Solitude

Tangled

Galactik Football

Guardians of the Galaxy (serie)

White House Down

Blue Thunder

Taking Lives

Easy A

Wrath of the Titans

Exposed

Jessabelle

The Lake House

Spawn

Romeo Must Die

I Am Sam

Martian Child

Bones

Outbreak

Tucker: The Man an His Dream

Passengers

Kung Fu Hustle

Confessions of a Brazilian Call Girl

Imperium

Mientras que hay otras series que seguirán durante otros días del mes, pero a medida que avancen las semanas, también dejarán de aparecer en las búsquedas de Netflix.