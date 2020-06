El creador de NBA Jam revela el secreto mejor guardado sobre el juego… no lo vas a creer

NBA Jam marcó una época de los videojuegos de baloncesto. Desarrollado en 1993, los partidos se jugaban 2 contra 2, con espectaculares volcadas y divertidas acciones.

No había reglas de falta, los lanzamientos eran estrafalarios, con saltos de locuras y balones en llamas.

Mark Turmell fue el líder diseñador y programador del juego desarrollado por Midway Games. Esta semana develó en una entrevista con Ars Technica una leyenda urbana que pocos creían posible. Era una teoría que, ya sabemos, es una realidad.

De acuerdo con Turmell, el videojuego estaba desarrollado para que, si en algún momento los Chicago Bulls debían hacer un lanzamiento de último segundo contra los Detroit Pistons, fallaran.

Así como lo leen: los Pistons no podrían sufrir un triple de los Bulls sobre la chicharra. Pero, ¿por qué?

“Soy de Michigan, fanático de los Pistons. Veníamos de una rivalidad grande entre los Pistons y los Bulls de Michael Jordan”, explica Turmell.

“La única forma en la que yo podía hacer algo por esta rivalidad era que, con un código especial, los Bulls nunca pudieran meter un tiro de último segundo contra los Pistons”.

The creator of NBA Jam finally confirms the long standing conspiracy theory that the game was programmed so that if the @ChicagoBulls took a last second shot against the @DetroitPistons it would always miss.

Mystery solved! pic.twitter.com/ugBw7cbx8k

— ᴀʀᴅᴀ Öᴄᴀʟ (@Arda) June 26, 2020