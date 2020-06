Review en Mundo Bizarro: hablamos sobre Streets of Rage 4

Hablamos de Streets of Rage 4 en un nuevo Review del webshow Mundo Bizarro.

Hubo un momento en el que los juegos tipo beat em' up eran toda una sensación dentro del mundillo gamer de los 80 y 90. No obstante, en 2020 vimos cómo se lanzaba un título de similares características, el cual continuaba con el legado de una conocida trilogía noventera: hablamos de Streets of Rage 4, videojuego que revisamos en Mundo Bizarro.

En nuestra sección Review, hablaremos con Raúl Estrada, quien nos contará detalles sobre la actualizada continuación de esta trilogía que salió para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One a finales de abril de este año.

La historia de esta cuarta entrega transcurre diez años después de Streets of Rage 3, en donde el sindicato de Mr X ha desaparecido de una vez por todas, pero una nueva organización quiere romper la paz reinante.

Puedes ver la sección Review en este nuevo episodio de Mundo Bizarro.