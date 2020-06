Microsoft Edge podría estar robando tu información de Firefox

Parece que Microsoft está haciendo algo inusual para hacer que más personas usen su navegador Edge en lugar de otros como Firefox.

Desde que Microsoft estrenó su navegador llamado Edge, pudimos ver una era completamente nueva en navegadores para Wndows, pues este es mucho mejor que lo que alguna vez fue Internet Explorer.

Sin embargo, no todo lo relacionado con Edge son buenas noticias, pues parece que Microsoft ha recurrido a una estrategia bastante rara para poder promocionar su navegador estrella.

Eso yo no lo busqué aquí

De acuerdo a algunos miembros de Reddit, Microsoft podría estar robando información de los usuarios que usan Firefox sin el consentimiento de estos. Esto cuando un usuario se dio cuenta que, al instalar por primera vez el navegador Edge, este le mostraba los marcadores de otro navegador.

“Acabo de instalar Edge el día de hoy para probarlo. Note que mis marcas de Firefox aparecían en el buscador en el fondo, DETRÁS de la caja de dialogo de “aceptar importación” Las marcas desaparecieron después de que dije que no quería importar nada.”

A parte de todo eso, parece que Microsoft está intentando por todos los medios posibles hacer que las personas usen su navegador, pues cuando llegas a la pantalla de instalación de este programa, la única opción que aparece es la de “Get Started” sin opción de salir o cerrar la ventana.

Eso quiere decir que a las personas que no se les da muy bien la tecnología, los están llevando de la mano para forzosamente usar este navegador y robar su información, pues no hay manera de cerrar el “Wizard” hasta que le des en “Get Started”

Pero eso no es todo. A pesar de que no le quieras dar en Get Started ni seguir con el proceso de configuración, Edge se sigue robando tus datos de Firefox. Si terminas por cerrar el instalador con el Administrador de Tareas, y abres Edge sin haber importado nada, ahí podrás ver marcadores e información tuya de Firefox en el navegador Edge.

Microsoft aún no da declaraciones de esto, pero es algo a lo que le daremos seguimiento.

