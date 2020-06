METAL SLUG CODE: J estrena avance del juego nuevo y se ve increíble

Después de que se anunciara que tendríamos 3 juegos nuevos de Metal Slug este año, por fin podemos ver el avance del primero de estos.

Si no conoces Metal Slug, entonces te has perdido de una importante parte de la historia de los videojuegos, pues esta franquicia vino a revolucionar la manera en que se jugaba en las “maquinitas” en varios países del mundo.

Siendo un juego que fue tan popular que no había local de recreativas que no tuviera uno, los fans nos quedamos deseando más de esta saga desde hace muchos años. Y aunque han salido ports de los juegos para consolas recientes, no se había hecho un nuevo juego de la franquicia en muchos años.

Regresan nuestros soldados favoritos

Sabemos que no todos están muy metidos en juegos móviles pero es justamente en donde se va a estrenar esta nueva entrega de Metal Slug. Aún así, esta se ve increíblemente bien y nos muestra no solo gameplay con modelos nuevos y gráficos mucho mejores de que hayamos visto alguna vez en la franquicia, sino que podemos ver algo nuevo muy interesante.

Aquí te dejamos el avance a continuación.

Como podrás ver, fuera de las cinemáticas que seguramente no vendrán en la versión final, tenemos un tipo de base militar que debemos explorar en un ambiente 3D. No solamente se ve muy bien ambientado todo, sino que es la primera vez en toda la vida de la franquicia que podemos ver entornos completamente tridimensionales. Lo cual ya esperamos poder probar.

Lamentablemente, aunque este juego ya se ve bastante avanzado, o al menos en una etapa de desarrollo intermedia, no cuenta con fecha de salida ni con nombre oficial. Su nombre por el momento es METAL SLUG CODE: J y tampoco se ha dicho para cuáles dispositivos móviles estará disponible en su fecha de lanzamiento.

Sea como sea, es bueno ver a una de las franquicias que marcaron la infancia de muchos de nosotros regresa de una manera muy interesante.