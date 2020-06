Marvel: así explica la ciencia los poderes de Thor y del Mjölnir, su martillo

Marvel tiene una gran cantidad de héroes y villanos memorables y uno de ellos es Thor, personaje que tiene ciencia oficial detrás de sus poderes.

Marvel nos ha presentando grandes personajes a lo largo de toda su historia, y uno de los más memorables es el dios del trueno: Thor. Y es por esa popularidad que muchos se preguntan la manera en que este controla los truenos visto desde una perspectiva científica.

Parece que tiene sentido

Sabemos que los cómics son fantasía y que se deben tratar como tal, pues no hay una manera humanamente posible de recrear algunas de las cosas que se pueden ver en estos en la vida real. Es por eso que preguntarnos la ciencia detrás de los poderes es algo extraño ¿cierto? sin embargo lo hacemos y lo hemos hecho desde hace muchos años.

Es justamente el buscar una respuesta científica a los poderes de héroes de Marvel lo que llevó a muchos mutantes a cambiar la descripción de sus poderes. Esto se ve principalmente con Blob, el mutante cuyo poder era ser gordo hasta que se le atribuyó la capacidad de manipular su centro de gravedad.

Es por eso que cuando vemos que Thor puede convocar rayos nos preguntamos la manera en que se podría explicar este fenómeno por la ciencia.

Primero que nada, gracias al cómic hemos visto que se descubrió la manera en que el martillo no puede ser levantado por aquellos que no sean dignos. Esto porque el martillo, gracias al metal Uru que se usa para forjarlo, puede emitir partículas de gravitones, las cuales incrementan en número cuando alguien que no es digno intenta levantarlo, haciendo que sea virtualmente imposible levantarlo.

Y ahora, en cuanto a los truenos, sabemos que estos puede ser redirigiros con el martillo y no necesariamente son convocados por este, pues Thor mismo tiene la habilidad de convocarlos. Pero hay quienes creen que los truenos llegan al martillo porque este funciona como “tierra” y es por eso que los truenos caen sobre este, pero, hasta donde sé, esto aún no se explica de manera científica en los cómics. Si ustedes saben de alguna parte en donde se explique, no duden en decírmelo en redes sociales.