Marcas abandonan Facebook por permitir contenido racista y de odio

Vivimos tiempos turbulentos. Más allá de la pandemia por el Coronavirus Covid-19 se han vivido episodios de choque social delicados. Derivados de escenarios donde el odio y el racismo presentes terminan convirtiéndose en actos de protesta y violencia. Y Facebook tendría mucho qué ver con esto.

La popular red social se han convertido en un sitio con una postura bastante relajada cuando se trata de proliferación de noticias falsas, racismo y discurso de odio. Sobre todo si involucra pautas publicitarias pagadas por usuarios con intereses muy concretos.

Esto ha detonado, junto con las consecuencias de movimientos como Black Lives Matter, que varias marcas reconocidas reaccionen contra la plataforma, dando origen a un movimiento que han denominado Stop Hate for Profit (detén el odio por ganancia).

Su nombre es bastante bastante explicativo y en sí ahí grandes marcas recurren a cortar todo su presupuesto para contratar publicidad en Facebook hasta que cambien sus políticas de moderación con esos contenidos nocivos.

Patagonia is proud to join the Stop Hate for Profit campaign. We will pull all ads on Facebook and Instagram, effective immediately, through at least the end of July, pending meaningful action from the social media giant.

— Patagonia (@patagonia) June 21, 2020