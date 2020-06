Los Simpsons: ¿recuerdas el episodio de videojuegos por el que Bart se metió en problemas? Ahora uno de ellos está disponible para PC

Durante la navidad del año 1995 estaba en curso la temporada número 7 de Los Simpsons. Por supuesto los productores de la serie que relata las andanzas de la famosa familia de Springfield realizó un capítulo referente a los días festivos. Casi todos los capítulos de la serie, durante las primeras 15 temporadas resultan ser icónicos, pero este tiene un lugar especial en el corazón de los gamers.

La trama del capítulo se desarrolla sobre el regalo que quiere Bart para las navidades, un videojuego llamado Bonestorm. El mismo está basado en Mortal Kombat de Supernintento. Para la fecha uno de los más populares. En la serie también lo era y el mayor de los tres hijos de Homero lo quería. Tanto que el pequeño tomó la decisión de robarlo de una tienda por departamentos. Quedó retratado por las cámaras de seguridad y Marge, su madre, sufrió una terrible decepción.

¿Recuerdas el capítulo, cierto? Sabes como terminó. Al final Bart recibió un videojuego de regalo de navidad, pero no el famoso de las peleas. Sino uno un poco aburrido, pero que quedó en la memoria de todos los fanáticos de la serie: putting Challenge de Lee Carvello. Un videojuego de Golf, que siguiendo los consejos de su guía, acertarás el put sin problemas. Sin embargo si hacer algo distinto, tu pelota terminará en el estacionamiento.

Reseñó el portal The Verge, que el remake fue obra de Aaron Demeter. Fue subido a itch.io. Manifestó que no intenta agregar mucho más de lo que ya aparece en el capítulo. Simplemente darle un homenaje al icónico juego de la séptima temporada de Los Simpsons.

El creador del juego aprovechó su popularidad en las redes sociales, para agradecer a quienes se decidieron a jugar. Además no vio un mejor momento para enviar un mensaje a la sociedad en medio de los problemas raciales que atraviesa los Estados Unidos.

I've been getting a lot of followers thanks to Lee Carvallo and I just want to say thanks for playing and this is as good a time as any to arrest the cops that murdered Breonna Taylor!

— Aaron Demeter (@AaronDemeter) June 15, 2020