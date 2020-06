LG: los audífonos que se limpian solos podrían llegar a nuestro contienen el siguiente mes

Los audífonos que se limpian solo de LG podrían estar más cerca de llegar a nosotros de lo que teníamos pensado. A continuación te contamos todo.

Hace unos 9 meses aproximadamente les platicamos que LG estaba desarrollando los primeros audífonos inalámbricos en el mercado que se limpian a si mismos. Y como lo prometido es deuda, les traemos novedades sobre estos y su posible precio final.

Tecnología de punta

Para empezar, recordemos la manera en que estos auriculares funcionan, hablando específicamente de su auto limpieza, la cual es posible gracias su función de rayos UVnano pues utiliza rayos ultravioleta para esto.

Con esto, se eliminan bacterias, gérmenes y otros microorganismos que se hayan acumulado a lo largo del día.

Originalmente, estos audífonos serían lanzados únicamente en Corea del Sur y sin fecha para una lanzamiento internacional. Y aunque no tenemos todavía cómo tal una fecha oficial para su llegada a mercados Europeos y Estadounidenses, tenemos al menos un aproximado.

Los HBS-FN6 Tone Free (nombre oficial de estos audífonos) podrían salir al mercado en julio, por lo que no tendríamos que esperar realmente mucho antes de poder conseguirlos por medios oficiales que se encuentren en nuestro idioma, o al menos en nuestro sistema de escritura.

El precio de estos podría ser de alrededor de 149 euros, lo cual suena caro pero no tanto cómo podríamos haber imaginado.

Ten en cuenta que tanto esta fecha de lanzamiento y el precio de estos no es final, pues por el momento son solo rumores y no hay nada confirmado, pero no nos sorprenderíamos si es que esta información resulta cierta.

Estos audífonos no solo tienen la capacidad de limpiarse a sí mismos, pues cuentan con una carga que los provee de una vida de 6 horas por carga, lo cual no suena nada mal. En cuanto tengamos más noticias sobre el lanzamiento de estos en Estados Unidos, Europa e incluso en América Latina, se los haremos saber a la brevedad posible.